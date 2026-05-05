Fazer vahvistaa asemaansa Ruotsissa ostamalla Aroma AB:n.

Suomalainen elintarvikeyhtiö Fazer kertoo tiedotteessaan jatkavansa kasvustrategiansa toteuttamista ostamalla ruotsalaisen makeisvalmistajan Konfektyrfabriken Aroma AB:n.

Yrityskauppa tukee Fazerin tavoitetta vahvistaa asemaansa erityisesti Ruotsin makeismarkkinoilla, etenkin irtomakeisten, makeispussien ja kausituotteiden segmenteissä.

Vuonna 1921 perustettu Aroma on tunnettu klassisista ruotsalaisista makeisistaan, kuten Geléhallon, Hallonbåtar eli suomalaisille tutuksi tulleet vadelmaveneet, Röda Hjärtan ja Gräddkola.

Aroman makeiset ovat suomalaisillekin tuttuja.

Aromalla on vahva asema erityisesti irtomakeiskategoriassa.

Yrityskaupan toteuduttua Aromasta tulee osa Fazer Makeisten Candy-liiketoimintayksikköä.

– Aroman asema makeisissa täydentää hyvin olemassa olevaa valikoimaamme. Yhdistämällä Aroman valmistusosaamisen Fazerin brändeihin ja kaupalliseen osaamiseen voimme kehittää laajemman ja kuluttajille entistä houkuttelevamman tarjooman sekä irtomakeisissa että pakatuissa makeistuotteissa, sanoo Tom Lindblad, Fazer Makeisten Candy-liiketoimintayksikön johtaja, tiedotteessa.

Kaupan toteutuminen edellyttää vielä viranomaishyväksyntöjä, mukaan lukien Ruotsin kilpailuviranomaisen hyväksynnän.

