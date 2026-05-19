Arsenal-pelaajan housut valahtivat alas.
Arsenalin ecuadorilaispuolustaja Piero Hincapiélle sattui maanantaina kiusallinen hetki kesken jalkapallon Englannin Valioliigan ottelun.
Burnleyn Axel Tuanzebe ja Arsenalin Hincapié juoksivat 77. peliminuutilla pallon perässä, kun Hincapié menetti tasapainonsa ja kaatui.
Tuanzebe oli juuri Hincapién takana, ja hänen jalkansa napsahti ecuadorilaisen pelihousuihin.
Ne valuivat alas, ja mahallaan olleen Hincapién pakarat vilkkuivat paljaina.
Näkyä todistivat paikan päällä Lontoossa olleet 60 000 katsojaa ja lukemattomat ihmiset tv-vastaanottimien ääressä eri puolilla maailmaa.
Arsenal voitti matsin Kai Havertzin puskumaalilla 1–0 ja tukevoitti otettaan Valioliiga-mestaruudesta.
"Tykkimiehet" johtaa sarjaa viidellä pisteellä ennen Manchester Cityä. Arsenalilla on yksi, Cityllä kaksi ottelua pelaamatta.
Arsenal kohtaa sunnuntaina Valioliiga-kauden päätöskierroksella Lontoon paikallisessa vieraissa Crystal Palacen.