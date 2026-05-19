Naton koneet nousivat ilmaan Latviassa drooniuhan takia.
Latvian asevoimat raportoivat tänään iltakuuden aikaan mahdollisesta uhasta maan ilmatilaan Ludzan ja Balvin alueilla. Alueet sijaitsevat Itä-Latviassa.
Asevoimat kehoittivat kansalaisia hakeutumaan suojaan sisätiloihin ja sulkemaan ovet ja ikkunat viestipalvelu X-julkaisussaan.
Virolaislehti Delfin mukaan Naton hävittäjät aktivoitiin.
Latvian kansallinen uutistoimisto LETA:n mukaan tällä hetkellä ei ole tietoa siitä, onko ilmatilaan päässyt yhtään droonia.
Latvian asevoimien yhteisen esikunnan informaatioanalyysi- ja hallintaosaston päällikkö Māris Tūtins kertoi Latvian televisiolle, että viranomaiset havaitsivat mahdollisen uhan, minkä vuoksi varoitusviesti lähetettiin.
Latviassa annettiin ilmatilavaroitus myös jo aiemmin tänään, kun sen ilmatilaan lensi drooni.