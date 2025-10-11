Trump näyttää kaavailevan Washingtoniin riemukaarta.
Kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump otti vastaan Suomen presidentin Alexander Stubbin ja pääministerin Petteri Orpon (kok.) torstaina, paikallisen median huomio kiinnittyi suunnitelmiin Trumpin työpöydällä Valkoisessa talossa.
Pöydällä näkyi 3D-mallinnus Washington D.C.:n Lincolnin muistomerkistä, jonka vastapäätä näkyy tien päässä täysin uusi rakennelma.
Rakennus muistuttaa riemukaarta, jonka päällä on jonkinlainen kultainen patsas.
Washington Postin lähteiden mukaan Trump yrittää saada rakennettua liittovaltion maille riemukaaren juhlistamaan Amerikan 250-vuotisjuhlaa, jota vietetään ensi vuonna.
Lähikuva pöydällä olleesta suunnitelmasta. Etualalla Lincolnin muistomerkki, ja tien päässä suunniteltu uusi rakennelma.AFP / Lehtikuva / Jim Watson
Lehden mukaan idean esitteli presidentille National Civic Art Societyn johtaja Justin Shubow, joka on neuvonut hallintoa arkkitehtuuriin liittyvissä kysymyksissä. Presidentti oli lähteiden mukaan innostunut ajatuksesta kovasti.
Kaaren oli tarkoitus olla väliaikainen, mutta nyt Valkoisen talon kerrotaan pohtivan pysyvän monumentin rakentamista. Riemukaaret eli triumfikaaret ovat tyypillisesti suurikokoisia porttimonumentteja, jotka kuvastavat yleensä sotilaallista mahtia.
Valkoinen talo ei kommentoinut asiaa Washington Postille.
Trump laittanut aluille useita arkkitehtuurihankkeita
Trump on toisella kaudellaan panostanut runsaasti Valkoisen talon ja sen ympäristön muokkaamiseen. Hän on perustellut omaa asiantuntijuuttaan asiassa aiemmalla kokemuksellaan kiinteistöbisneksestä.
Hän muun muassa asennutti kivisen terassin Valkoisen talon kuuluisaan ruusupuutarhaan ja aloitti pramean tanssisalin rakennuttamisen.
Hän on vihjaillut useiden ministeriöiden rakennusten uusimisella vastaamaan paremmin klassista tyyliä, koska modernit rakennukset ovat presidentin mielestä rumia.
Jälkimmäisestä presidentti allekirjoitti elokuussa presidentin määräyksen otsikolla "Making Federal Architecture Beautiful Again".
Demokraatit ovat kritisoineet Trumpin hallinnon remonttisuunnitelmia liittovaltion rahojen tuhlauksena.