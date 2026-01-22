Trump oli soittanut Britannian hätäkeskukseen nähtyään tilanteen videopuhelussa.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin nuorin poika, 19-vuotias Barron Trump auttoi pelastamaan naisen hengen viime vuoden tammikuussa.
Tapauksesta kertovat useat brittimediat, kuten The Independent, Telegraph ja Metro.
Barron Trump oli puhunut videopuhelua naisen kanssa, kun naisen entinen poikaystävä oli alkanut lyömään tätä.
Metron mukaan syyksi on kerrottu, että mies oli mustasukkainen naisen ystävyydestä Trumpin kanssa.
Trump oli soittanut Britannian hätäkeskukseen nähtyään tilanteen videopuhelussa, ja poliisit saapuivat paikalle.
Tapausta käsitellään tällä hetkellä oikeudessa Lontoossa. Miestä syytetään myös naisen raiskauksesta.
Trumpin tekemä hätäpuhelu kuunneltiin osana oikeudenkäyntiä. Siinä kuuluu, kun Trump kertoo hätäkeskukselle saaneensa puhelun tytöltä, jonka hän tuntee ja, että häntä hakataan.
Puhelu tehtiin varhain aamuyöllä 18. tammikuuta 2025.
Nainen kertoi oikeudessa valamiehistölle, että Trump pelasti hänen henkensä.