Yhdysvaltain liittovaltion tuomari on määrännyt presidentti Donald Trumpin juhlasalin rakennustyöt keskeytettäviksi.
Yhdysvaltalaistuomari keskeytti tiistaina illalla Suomen aikaa Valkoisen talon yhteyteen rakennettavan juhlasalin rakennustyöt, kertovat muun muassa yhdysvaltalaislehti The New York Times ja uutistoimisto Reuters.
Työt pysyvät keskeytyksissä, kunnes kongressi hyväksyy hankkeen.
Donald Trump rakennuttaa juhlasalia puretun itäsiiven tilalle.
Valkoisen talon itäsiiven purkutyöt alkoivat lokakuussa.AFP / Lehtikuva
Rakennusprojektia on kuvailtu "eettiseksi painajaiseksi".AFP / Lehtikuva
Trumpin mukaan juhlasali "kunnioittaa täysin olemassa olevaa rakennusta".AFP / Lehtikuva
Päätös on ensimmäinen merkittävä takaisku presidentin yhä rohkeammille pyrkimyksille suunnitella Valkoista taloa ja Washington D.C:tä uudelleen.