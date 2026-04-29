Yleinen vaaramerkki annetaan, kun väestöä uhkaa välitön vaara ja ihmisten pitää suojautua.
– Yleinen vaaramerkki on minuutin mittainen nouseva ja laskeva ääni, sisäministeriön projektipäällikkö Ira Pasi muistuttaa Huomenta Suomessa.
Varoitus pyritään välittämään aina monikanavaisesti. Vaaratiedote annetaan aina radiossa ja tarvittaessa myös televisiossa.
Nopeimmaksi keinoksi Pasi nostaa 112 Suomi -sovelluksen, joka kannattaa olla ladattuna puhelimeen. Pasin mukaan se on tuttu jo ainakin kahdelle miljoonalle suomalaiselle. Sovelluksessa kannattaa pitää sijaintitiedot päällä, jotta varoitus osuu oikealle alueelle.
Tyypillisin syy yleiseen vaaramerkkiin on tulipalo, jolloin myrkyllinen savu voi levitä lähialueelle. Sisälle suojautumista voidaan tarvita myös kaasu- ja säteilyvaaratilanteissa.
– Käytännössä yleinen vaaramerkki annetaan silloin, kun sisälle suojautumisen tarve on olemassa, Pasi kommentoi.
Viime aikoina on paljon puhuttu drooneihin liittyvistä vaaratiedotteista. Niiden osalta vaaratiedote harkitaan tapauskohtaisesti, ja päätöksenteko perustuu viranomaisten tilannearvioon.