Reserviläiset ovat valmiita auttamaan Puolustusvoimia muun muassa droonintorjuntaan liittyvässä aluevalvonnassa.

Puolustusvoimat tarvitsee reserviläisiltä "jeesiä" aluevalvontaan, puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) ilmaisi aiemmin. Reserviläisliitto on avunpyynnöstä mielissään.

– Tämä on sitä reservin joustavaa käyttöä, mistä olemme puhuneet vuositolkulla jo, että halutaan olla osana yhteiskunnan turvallisuutta. Puolustusvoimathan pitää suhteellisen tiukasti omista hommistaan kiinni ja ymmärrän sen totta kai, mutta tämä on ihan tervetullutta. Me haluamme antaa apua ja me odotamme, että meiltä pyydetään apua, kommentoi Reserviläisliiton puheenjohtaja Kari Salminen MTV:n Huomenta Suomessa.

Salminen uskoo, että reserviläisiä kutsutaan hätiin Suomeen eksyneiden droonien takia. Salmisen mukaan reservissä on paljon osaamista ilmavalvontaan ja ilmatorjuntaan.

Toinen syy on Puolustusvoimien minimiin tiristetty henkilökunnan määrä.

Reserviläisikä nousi vuoden vaihteessa 65 vuoteen, mikä lisää vanhempien reserviläisten määrää.

Väkilukuun suhteutettuna Suomen tilanne on poikkeuksellinen, sillä reservissä on noin miljoona henkeä. Salmisen mukaan heistä valtaosa on valmiina, jos kutsu käy.

– 95 pinnaa (prosenttia) sijoitetusta reservistä pystyy lähtemään, muilla on pitkäaikaissairautta tai muuta estettä, etteivät he pääse harjoituksiin. Koko reservistä kaksi kolmasosaa on kykeneviä, Salminen arvioi.