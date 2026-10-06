Yhdysvalloissa on noussut poliittinen kohu presidentti Trumpin kommentista.
Yhdysvalloissa on noussut kohu sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump totesi maanantaina, että Iran voisi tuhota Los Angelesin ja San Diegon. Aiheesta uutisoi Britannian yleisradio BBC.
Trump heitti kommentinsa vaalikampanjatilaisuudessa Nebraskassa. Hän totesi seuraavasti puhuessaan Iranin konfliktista:
– Se on pieni hinta maailman pitämiseksi turvallisena, meidän maamme pitämiseksi turvallisena. He voivat tuhota kaupungin. Antaa heidän tuhota Los Angeles. Antaa heidän tuhota San Diego, Trump totesi.
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Yleisön joukosta kuului hurrausta Trumpin kommentin jälkeen.
Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom on tuominnut Trumpin kommentin "järjettömäksi ja vaaralliseksi".
Newsom kertoo antaneensa Kalifornian osavaltion uhkien arviointikeskukselle ohjeet "seurata tilannetta siltä varalta, että ulkomaiset toimijat tulkitsevat lausunnot kutsuksi" kohdistaa hyökkäyksensä Kaliforniaan.
Los Angelesin pormestari Karen Bass kuvailee niin ikään Trumpin lausahdusta uhkailuksi ja yritykseksi "yllyttää hyökkäyksiin amerikkalaisten henkeä vastaan".
Valkoinen talo kiistää tulkinnat. Valkoisen talon mukaan Trump tarkoitti sitä, että Yhdysvaltain kaupungit olisivat joutuneet Iranin uhkaamiksi, mikäli hän ei olisi käynnistänyt sotatoimia Irania vastaan aiemmin tänä vuonna.