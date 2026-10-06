Tiedustelutietojen mukaan Etelä-Englannissa sijaitsevaan lentotukikohtaan saatettiin suunnitella drooni-iskua.

Yhdysvallat veti viikonlopun aikana kaikki B-1-pommikoneensa pois Etelä-Englannissa sijaitsevasta Fairfordin lentotukikohdasta.

Yhdysvaltain ja Britannian viranomaisten mukaan koneet siirrettiin pois sen jälkeen, kun tiedustelutiedot olivat viitanneet mahdolliseen Iranin islamilaisen vallankumouskaartin suunnittelemaan drooni-iskuun. Asiasta kertoo muun muassa yhdysvaltalaislehti New York Times.

Lehden mukaan epäilty hyökkäys oli osa laajempaa ja monimutkaista suunnitelmaa, jonka tarkoituksena oli iskeä lentotukikohdassa olleisiin lentokoneisiin ja surmata osa tukikohdassa palvelevista amerikkalaissotilaista. Tukikohdassa on ollut sijoitettuna useita satoja yhdysvaltalaisia sotilaita ja muuta henkilöstöä.

Yhdysvallat veti Fairfordin lentotukikohdassa Britanniassa olleet B-1-pommikoneensa takaisin Yhdysvaltoihin.

Iran varoitti Britanniaa jo kesällä

Osa viranomaisista arvioi, että suunnitelma saattoi saada vaikutteita Ukrainan viime vuonna toteuttamasta hyökkäyksestä Venäjää vastaan.

Tuolloin Ukraina salakuljetti drooneja syvälle Venäjän alueelle ja laukaisi niitä kuorma-autoista käsin. Hyökkäyksessä tuhoutui tai vaurioitui vähintään tusina lentokonetta, mukaan lukien Venäjän strategisia pommikoneita Siperiassa ja maan pohjoisosissa sijaitsevissa lentotukikohdissa.

Yhdysvaltain varapresidentti syytti maanantaina Irania Yhdysvaltoihin kohdistuvien hyökkäysten suunnittelusta, mutta ei kommentoinut uhkaa tarkemmin.