Suomen ensimmäiset F-35-hävittäjät otettiin vastaan Rovaniemellä torstaina. Yhdysvaltain Suomen-suurlähettiläs kommentoi tilaisuudessa MTV Uutisille kaupan merkitystä, presidentti Trumpin viimeaikaisia lausuntoja ja saunaa.

Yhdysvaltain Suomen-suurlähettiläs Howard Brodie oli yhtä hymyä, kun Ilmavoimat otti torstaina vastaan Suomen ensimmäiset F-35-hävittäjät. Lapin lennostossa Rovaniemellä järjestetyssä vastaanottoseremoniassa muistettiin monessa kohtaa mainita Yhdysvaltojen ja Suomen syvenevä yhteistyö monella alalla. Kehuja ei säästele myöskään suurlähettiläs.

– En voi oikein sanoin kuvata, miten tärkeää liittolaisuutemme Suomen kanssa on. Hävittäjäkauppa todistaa, miten läheisiä olemme. Eikä kyse ole vain hävittäjistä, vaan jäänmurtajista ja teknologiayhteistyöstä. Paljon tapahtuu, tämä on vain yksi huippuhetki muiden jatkoksi, Brodie toteaa.

Suomen hankkima 64:n hävittäjän laivue on yksi Euroopan suurimmista. Presidentti Alexander Stubb ja puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) korostivat F-35:n merkitystä sotilaallisena pelotteena. Suurlähettiläs Brodie katsoo, että se ei varmasti jää Venäjällä huomaamatta.

– Suomi valitsi nämä koneet kaikista muista tarjokkaista, koska sille oli tarve. Euroopassa tehdään samoja ratkaisuja yhä enemmän, joten venäläiset varmasti panevat merkille, että ilmaherruus on meillä.

Amerikkalainen teknologiayhtiö Google ilmoitti äskettäin valtavasta, 13 miljardin euron arvoisesta investoinnista datakeskuksiin Suomessa. Presidentti Donald Trump on kommentoinut yhtiön päätöstä melko happamasti. Truth Social -viestipalvelussaan Trump totesi olevansa tyytymätön ja kehotti yhtiötä muuttamaan ajatteluaan.

Onko presidentin kiukuttelu suunnattu Suomea kohtaan?

– Kysymys on vähän hassu, koska lausunnoissaan hän ei suinkaan ole kriittinen Suomea kohtaan. Hän on kateellinen Suomelle. Itselleni tilanne on hauska siinä mielessä, että hän on kateellinen siitä, miten helposti Suomessa on mahdollista saada lupia eri projekteihin verrattuna Yhdysvaltoihin, Brodie toteaa.