Yhdysvaltojen hyökkäys Kanadaan olisi äärimmäisen epätodennäköistä, mutta kanadalaiset haluavat varautua nyt kaikkeen.

Kanadan pääministeri Mark Carney on todennut valmistautuneensa tapahtumaketjuun, jota on aiemmin pidetty mahdottomuutena. Kyseessä on tilanne, jossa Yhdysvallat hyökkäisi Kanadaan.

Presidentti Donald Trumpin tariffit ja puheet Kanadasta Yhdysvaltain 51. osavaltiona ovat saaneet kanadalaiset takajaloilleen.

Carney on todennut, että vaikka riski Yhdysvaltain hyökkäyksestä on äärimmäisen epätodennäköinen, niin hänen täytyy pohtia kaikkia mahdollisuuksia. Carneyn mukaan kyse on riskienhallinnasta.

Britannian yleisradio BBC ruotii artikkelissaan Kanadan tilannetta. BBC toteaa, että sen haastattelemien sotilasasiantuntijoiden mukaan ajatus Yhdysvaltain hyökkäyksestä Kanadaan on kaukaa haettua.

Kanadan ilmavoimissa vuosikymmenien ajan aiemmin palvellut kenraaliluutnantti Christopher Coates toteaa, että sotaa Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä on lähes mahdotonta kuvitella.

– Olin tekemisissä sotilasoperaatioiden parissa koko urani ajan, emmekä koskaan pitäneet mahdollisena, että Yhdysvalloista tulisi sotilaallinen hyökkäys, Coates toteaa.

Hän huomauttaa, että Yhdysvallat ja Kanada tekevät yhteystyötä sotilaallisesti. Coates arveleekin, että Yhdysvaltojen hyökkäys ei alkaisi aseellisesti, vaan esimerkiksi kyberiskun muodossa.

Kansallisen turvallisuuden professori Matthew Schmidt New Havenin yliopistosta Connecticutista huomauttaa, että pelkkä kanadalaisten varautuminen asiaan on merkki siitä, kuinka merkittävästi maailmanjärjestys on muuttunut.

Hyökkäystilanteessa Yhdysvaltain armeija olisi täysin ylivoimainen Kanadaa vastaan. Kanadan strategiset asetelmat murenisivat mallien mukaan viikon sisällä. Kanadan joukot joutuisivat turvautumaan sissitaisteluihin vihollistaan vastaan.

Yhdysvaltain näkökulmasta hyökkäys olisi kuitenkin kaukana ongelmattomasta. Schmidt huomauttaa, että suuri osa Yhdysvaltain sotilashenkilöstöstä luultavasti eroaisi tehtävistään, jos heille annettaisiin käsky hyökätä Kanadaan.

– He pitäisivät sitä laittomana ja moraalittomana käskynä, Schmidt pohtii.