Koko Suomi leipoo -ohjelmassa leivottiin herkullisia juustopuusteja. Ohjelman tuomarit paljastavat, mihin niiden valmistuksessa kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota.

Koko Suomi leipoo -ohjelman uuden kauden ensimmäisessä jaksossa leipurit pääsivät nättämään taitonsa suolaisten juustopuustien muodossa.

Juustopuustit valmistetaan pullataikinasta, jonka sisään kääräistään herkullinen juustotäyte.

Vaikka juustopuusti on yksinkertainen leivonnainen, onnistuminen vaatii tarkkuutta useammassa vaiheessa.

Hyvä sitko ja nostatus ovat avainasemassa

Tuomari Juliana Hokkanen muistuttaa, että hyvän pullataikinan perustana on kunnollinen sitko.

– Taas kerran, kun pullaa ruvetaan tekemään, niin täytyy muistaa hyvä sitko. Eli taikinan rakenne, myöskin nostatus, Hokkanen sanoo.

Myös Markus Hurskainen nostaa esiin erityisesti taikinan nostatuksen.

– Nostatus on ehkä tärkein. Jotta päästään täydelliseen lopputulokseen, niin kaikkien osien pitää onnistua tosi hyvin.

Hokkasen mukaan myös rullaamiseen ja muotoiluun kannattaa kiinnittää huomiota. Puusteja voi vielä ennen paistamista muotoilla niin, että ne pysyvät uunissa kauniisti pystyssä.

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