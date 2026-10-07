Maratoonari Alisa Vainion takareidestä on löytynyt pieni lihasvamma, tiedottaa Suomen Urheiluliitto.
EM-kultamitalisti keskeytti kilpailunsa Berliinin maratonilla syyskuussa 10 kilometrin kohdalla. Lihasvamma sattui maratonin toisella kilometrillä huonosti otetun askeleen seurauksena.
Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Ilkka Räsänen vastasi takareiden tutkimuksesta. Vainion vasemman takareiden yläosasta löytyi pieni lihasvamma.
– Alisa kuntouttaa nyt vammaa saamiensa ohjeiden mukaan. Vamman kuntoutumista seurataan tiiviisti Ilkka Räsäsen johdolla, kertoo Vainion manageri Julius Taskinen.
Taskinen sanoo, että kauden jatkoa katsotaan, kun vamma on kuntoutettu.