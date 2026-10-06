Britanniassa on tehty uusi pidätys liittyen Fairfordin lentotukikohtaan kohdistuneisiin iskusuunnitelmiin.
22-vuotias brittiläinen mies pidätettiin Lontoossa osana tutkintaa, joka liittyy epäilyyn Fairfordin lentotukikohtaa vastaan suunnitellusta terrori-iskusta.
Kyse on jo seitsemännestä pidätyksestä tapauksessa.
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Fairfordin tukikohdan lähistöllä tapahtui syyskuun lopulla uhkatilanne, jonka vuoksi otettiin ensi alkuun kiinni viisi epäiltyä, kaikki Britannian kansalaisia. Viisikko vapautettiin tiukkoja ehtoja vastaan.
Viime viikolla pidätettiin Britannian ja Iranin kaksoiskansalainen, joka niin ikään vapautettiin takuita vastaan.
Yhdysvallat käyttää Fairfordin lentotukikohtaa Iraniin kohdistuvissa iskuissaan. Viikonlopun aikana Yhdysvallat veti tukikohdasta kaikki B-1-pommikoneensa pois, kun tiedustelutiedot antoivat viitteitä mahdollisesta Iranin islamilaisen vallankumouskaartin suunnittelemasta drooni-iskusta.