Yhdysvaltain puheet Grönlannin valtaamisesta ovat pääministerin mukaan "retoriikkaa ja neuvottelutaktiikkaa".

Jos Yhdysvallat ottaisi Grönlannin haltuunsa sotilasvoimin, tämä ajaisi sotilasliitto Naton erittäin suuriin vaikeuksiin, sanoo pääministeri Petteri Orpo (kok.) Ylelle.

Valtaus heikentäisi Orpon mukaan Euroopan turvallisuutta ja olisi Suomen näkökulmasta "erittäin huono" liike.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto on ilmoittanut pohtivansa aktiivisesti keinoja Tanskalle kuuluvan Grönlannin hankkimiseksi Yhdysvalloille, ja myös sotilaallinen valtaus on ollut yksi vaihtoehto.

– Se olisi katastrofaalinen tilanne, koska Nato-maa puuttuisi sotilaallisesti toisen Nato-maan alueisiin. Se olisi niin huono tilanne, että en usko siihen vaihtoehtoon, vaan pidän tätä retoriikkana ja neuvottelutaktiikkana, Orpo sanoi Ylelle.

Orpo pitää Yhdysvaltain suorittamaa Grönlannin valtausta hyvin epätodennäköisenä, koska seuraukset olisivat hyvin vakavia Naton turvallisuudelle, puolustukselle ja yhteistyölle.

– Nato on Yhdysvalloille arvokas, ja koko läntinen liittouma, jossa ovat Yhdysvaltain keskeiset liittolaiset ja kauppakumppanit. En usko, että Yhdysvallat menisi niin pitkälle, Orpo arvioi.