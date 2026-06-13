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TTK:n uusi kapellimestari Lasse Piirainen on edustanut Suomea Euroviisuissa | MTV Uutiset



Muistatko vielä? TTK:n uusi kapellimestari Lasse Piirainen on edustanut Suomea Euroviisuissa 0:58 Videolla: TTK:n uusi kapellimestari Lasse Piirainen avaa ajatuksiaan julkisuudesta Julkaistu 13.06.2026 16:03 Alexia Tänav Lasse Piirainen edusti yhtyeensä kanssa Suomea vuoden 2017 Euroviisuissa. Tulevalla Tanssii Tähtien Kanssa -kaudella ohjelman uudistuvaa liveorkesteria hyppää kipparoimaan pianisti Lasse Piirainen. Sen lisäksi, että Piirainen on tuttu muun muassa useista musiikkiviihdeohjelmista, muistaa moni hänet myös Euroviisuista. Piiraisen ja Leena Tirrosen muodostama Norma John -yhtye edusti Suomea Kiovan Euroviisuissa vuonna 2017. Viisut ovat piirtyneet pianistin mieleen ihanana kokemuksena. – Olimme indiebändi, joka ei välttämättä tavallaan edes yrittänyt Euroviisuihin. Kun niin kävi, se oli meille ihan mahtava juttu. Se oli huippukohta sen bändin tarinassa, hän kertoo MTV Uutisille. Euroviisumatka piti sisällään kohtaamisia, joita Piirainen muistelee lämmöllä. Hän puhuu euroviisufaneista kauniin sanankääntein. – Viisufanikupla on niin täydellinen. Ne ihmiset ovat niin lämpimästi ja kannustavasti siinä mukana. Myös Ylen tyypit olivat ihania. Meillä oli tosi hyvä kokemus siitä reissusta.

Norma John edusti Suomea Blackbird-kappaleellaan.

/ All Over Press

Suomen euroviisuedustajat ovat viime vuosina tuoneet mediassa esiin euroviisukokemuksen nurjempaa, henkisesti ja fyysisesti raskasta puolta. Piiraisen mukaan kokemus oli raskas tavalla, jota ei heti tajunnut.

– Se liittyi intensiteettiin ja siihen, että se on sellainen rummutus, joka kestää niiden viikkojen ajan kuin kestää. Kun se päättyy, ajattelet, että nyt minun ei tarvitsekaan mennä mihinkään, hän sanoo.

– Mutta minä koin, että se oli tosi kivaa. Kun mikä tahansa kiva juttu päättyy, sitä on väsynyt, hän jatkaa.

Kokemus antoi Piiraiselle paljon uutta energiaa ja inspiraatiota, joiden myötä syntyi uutta musiikkia.

– Toki se oli vuonna 2017, jolloin somen vaikutus oli paljon pienempi kuin nykyään. UMK:kin on suurentunut niin paljon. Koko UMK-rumba ja siitä Euroviisuihin, ja sen aikana pitää tehdä enemmän sometyötä. Se vie varmasti enemmän energiaa.