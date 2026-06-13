Lasse Piirainen edusti yhtyeensä kanssa Suomea vuoden 2017 Euroviisuissa.
Tulevalla Tanssii Tähtien Kanssa -kaudella ohjelman uudistuvaa liveorkesteria hyppää kipparoimaan pianisti Lasse Piirainen.
Sen lisäksi, että Piirainen on tuttu muun muassa useista musiikkiviihdeohjelmista, muistaa moni hänet myös Euroviisuista. Piiraisen ja Leena Tirrosen muodostama Norma John -yhtye edusti Suomea Kiovan Euroviisuissa vuonna 2017.
Viisut ovat piirtyneet pianistin mieleen ihanana kokemuksena.
– Olimme indiebändi, joka ei välttämättä tavallaan edes yrittänyt Euroviisuihin. Kun niin kävi, se oli meille ihan mahtava juttu. Se oli huippukohta sen bändin tarinassa, hän kertoo MTV Uutisille.
Euroviisumatka piti sisällään kohtaamisia, joita Piirainen muistelee lämmöllä. Hän puhuu euroviisufaneista kauniin sanankääntein.
– Viisufanikupla on niin täydellinen. Ne ihmiset ovat niin lämpimästi ja kannustavasti siinä mukana. Myös Ylen tyypit olivat ihania. Meillä oli tosi hyvä kokemus siitä reissusta.