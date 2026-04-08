Mika Aaltola: Trump teki "hätäpäissään" virheen – Kiina ja Venäjä juhlivat

Kriittisen Hormuzinsalmen sulkeminen aiheutti kuitenkin yhä suurempaa painetta, mikä näkyi myös Trumpin omien äänestäjien bensapumpuilla maksamissa hinnoissa. Kuvat: AOP

Julkaistu 08.04.2026 18:20

Donald Trumpin uho upposi Hormuzinsalmen aaltoihin. Mika Aaltolan mukaan voittajia sodassa ovat muut kuin Yhdysvallat. Yhdysvaltain arvovalta on kokenut Iranissa aikamoisen kolauksen, arvioi europarlamentaarikko ja Yhdysvaltain asiantuntija Mika Aaltola MTV Uutisille. – Lähdettiin soitellen sotaan ilman, että mietittiin kauhean strategisesti. Poliittisesti voittajia ovat Iran, Venäjä ja Kiina, Aaltola summaa presidentti Donald Trumpin Iran-sotkun. Donald Trumpin aiempi uho Irania kohtaan lässähti tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Suomen aikaa, kun hänen uhkaamiaan suuria pommituksia ei aloitettu, vaan niiden sijaan saatiin ilmoitus parin viikon tulitauosta Iranissa sekä neuvotteluista. – Kaksi viikkoa tuntuu olevan normiaika, jos muistelee viime kevään Ukraina-asioita. Tässä otettiin tauko sotimisesta, Aaltola kommentoi. Aaltola arvioi, että kyseessä voi olla Trumpin tuttu neuvottelutaktiikka. – Ensin asetetaan maksimaalinen vaade, joka tuottaa ainakin minimaalisen tuloksen. Iranin että Yhdysvaltojen poliittiset tavoitteet ovat kuitenkin yhä kaukana toisistaan. – Iranilla on oma kymmenkohtainen lista, ja USA:lla omansa, mutta eteenpäin päästään. Euroopan kannalta on hyvä, että Hormuzinsalmessa laivat liikkuvat taas, vaikka kulusta maksetaankin Iranille ja Omanille. Ei "kansakunnan tuhoa" Ennen tulitaukoa Trump ennätti uhoamaan jopa koko Iranin kansakunnan tuholla. Koko maailman energiakaupalle kriittisen Hormuzinsalmen sulkeminen aiheutti kuitenkin yhä suurempaa painetta, mikä näkyi myös Trumpin omien äänestäjien bensapumpuilla maksamissa hinnoissa. Lue myös: Osa ydinkannattajista säikähti uutta Trumpia

Mika Aaltolan mukaan Iran pääsee neuvottelemaan nyt kasvokkain Pakistanissa Yhdysvaltojen kanssa. Se nostaa Iranin poliittista selviytymistä sodasta.

– Eihän tämä varsinaisesti mikään maailmanvallan näytös ole ollut.

Aaltola pitää joka tapauksessa hyvänä asiana, että sotaan saatiin diplomaattinen ratkaisu, eikä laajamittaiseen mattopommittamiseen Iranissa ryhdytty.

– Hormuz-aseella saatiin Yhdysvallat neuvottelupöytään ilman mitään antautumista.

Neuvottelut Iranin kanssa antavat toisaalta Yhdysvalloille mahdollisuuden saada selville, kuka Iranissa on tällä hetkellä missäkin asemassa. Runsaasti Iranin johtoa on saanut surmansa sodan aikana.

Myös presidentti Donald Trump julkaisi keskiviikkona iltapäivällä Suomen aikaa uutta tietoa Iranista.

Trump kertoi, että Yhdysvallat tekee tiivistä yhteistyötä Iranin kanssa. Trumpin kirjoitti muun muassa, että uraania ei rikasteta ja pakotteiden höllentämisestä keskustellaan.

Yhdysvallat ja Iran aikovat Trumpin mukaan yhdessä kaivaa ylös ydinmateriaalia, joka hautautui maahan Yhdysvaltain viime vuonna tekemissä iskuissa.

Kiina herkuttelee, entäpä Nato?

Mika Aaltolan arvion mukaan suurin voittaja tilanteessa on Kiina. Aaltolan mukaan myös Kremlissä voidaan ajatella, että länsi on tällä hetkellä heikko ja hajallaan.

– Kiinalle tilanne on aika herkullinen, vaikka Iran on ollutkin Kiinalle tärkeä liittolainen.

– Vanha kiinalainen sananlasku sanoo, että sellainen sota on paras, mitä ei tarvitse edes taistella.

Iranin sodan aikana Donald Trump arvosteli katkerasti eurooppalaisia liittolaismaita, jotka eivät lähteneet mukaan hyökkäykseen.

Yhdysvallat on myös kertonut aikovansa arvioida sodan jälkeen uudelleen suhdettaan Natoon.

8:01 Aselepo syntyi, mutta USA:n ja Iranin neuvotteluista odotetaan vaikeita. Tilannetta arvioivat videolla Suomen Punaisen Ristin katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen ja MTV Uutisten toimittaja Jouko Luhtala.

Mika Aaltola sanoo, että Iranin sodan jälkimainingeissa tilannetta on hyvä tarkastella siinä valossa, että onko kyse amerikkalaisten katkeruudesta liittolaisia kohtaan, vai haluttiinko luoda kovaa painetta, jotta olisi saatu hätäisesti kasaan maiden yhteinen koalitio sotaa käymään.

– Yhdysvallat epäonnistui erityisesti koalition kokoamisessa. Sen maailmanvalta perustuu siihen, että sillä on liittolaisia ja ne tulevat apuun, ja heidän kanssaan neuvotellaan tavoitteista.

– Yhdysvallat teki hätäpäissään perusvirheen, joka syö sen maailmanvaltaa ja kunnioitusta.

Aaltola muistuttaa, että Iranissa sodan keskeinen oikeutus oli niin sanottu suojeluvastuu, jossa olisi puututtu kansanmurhaan.

– Jos muistelee Trumpin viestejä tammikuulta, hän kovasti korosti, että mielenosoittajien tulee lähteä kaduille ja apua oli tulossa.

– Nyt tästä asiasta ei enää puhuttu.

Aaltolan mukaan tilanne ei ole Euroopallekaan helppo, sillä onnistunut puolustus vaatii uskottavan koalition.

Aaltola nostaa esiin myös toisen transatlanttista suhdetta nakertavan tosiasian: Yhdysvaltain ja Euroopan välinen railo intressien välillä on totta.

– Unkarissa varapresidentti J.D. Vance tukee venäjämielistä johtoa, Yhdysvallat sotii omin päin Persianlahdella ja on katkera liittolaisilleen.

– Transatlanttinen liike on heikkenemään päin, ja luottamus on alentunut.

Kasvaako paine Eurooppaa kohtaan?

Mika Aaltola muistuttaa, että Iranin sotaretki on kuluttanut runsaasti Yhdysvaltain parasta asekalustoa eikä varastoja täytetä hetkessä.

Painostaako Yhdysvallat jatkossa Eurooppaa entistä enemmän?

– Yhdysvaltain rajallisuus on tullut vastaan ja sen kyvykkyys on laskenut sodan seurauksena.

– Kyllä Euroopassa on tiedostettu, että täällä pitää ryhdistäytyä. Vuotuisessa ammustuotannossa Eurooppa on jo ohittanut Yhdysvaltojen määrän ja paljon ripeitä toimia on tehty.

Tommi Forsman MTV Uutiset

Mika Aaltola: Trump teki "hätäpäissään" virheen | MTV Uutiset