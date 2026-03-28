Trump arvostelee Nato-liittolaisia, jotka eivät hänen mukaansa tue Hormuzinsalmen turvaamista.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump toisti perjantaina paikallista aikaa tyytymättömyytensä maan Nato-liittolaisiin, koska nämä ovat kieltäytyneet lähettämästä sotilaallista tukea Hormuzinsalmen turvaamiseksi.

Trumpin mukaan Yhdysvallat ei välttämättä auta Nato-liittolaisiaan, vaikka siltä pyydettäisiin apua.

Trump sanoi Yhdysvaltojen käyttävän vuodessa satoja miljardeja dollareita Natoon ja Nato-liittolaisten suojelemiseen.

– Miksi olisimme heidän tukenaan, jos he eivät ole meidän tukenamme? Trump sanoi Miamissa.

Viime aikoina Trump on roiminut Natoa kovalla kädellä. Viime viikolla hän kutsui sotilasliiton muita jäseniä pelkureiksi ja sanoi liiton olevan "paperitiikeri" ilman Yhdysvaltoja.

Lisäksi hän sanoi Truth Social -viestipalvelussaan, ettei Yhdysvallat tarvitse mitään Natolta.