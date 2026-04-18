Turkki syyttää Israelia maan rohmuamisesta.

Turkin ulkoministeri Hakan Fidan sanoo, että Israel käyttää turvallisuushuoliaan verukkeena saadakseen lisää maata itselleen. Kansainvälisessä foorumissa Fidan viittasi kommentillaan Israelin toimiin muun muassa palestiinalaisalueilla, Libanonissa ja Syyriassa.



Fidanin mukaan Israel on luonut kansainvälisen harhakuvan esittämällä toimivansa puhtaasti oman puolustuksensa nimissä.



Fidanin mukaan Israelin on ymmärrettävä, että ainoa tapa saada rauha Lähi-itään on antaa muiden maiden elää turvassa ja olla käyttämättä voimaa niitä vastaan.

Samassa kokouksessa paikalla on myös Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov. Hänen mukaansa nyt on tullut aika keskustella Yhdysvaltojen kanssa siitä, miten Washington näkee tulevat taloussuhteet Venäjän kanssa. Lavrov myöntää, että maiden välillä on edelleen erimielisyyksiä.

Lavrov otti kantaa myös puolustusliitto Naton tilanteeseen nyt, kun presidentti Donald Trump on uhitellut Yhdysvaltojen jättävän Naton oman onnensa nojaan. Lavrovin mukaan Nato "ei ole parhaassa mahdollisessa tilassa", mutta Venäjä ei puutu liiton sisäisiin asioihin.