



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Maailman vaarallisin mies – Trump ei unohda lapsuuden nöyryytystään Julkaistu 13 minuuttia sitten Janne Hopsu janne.hopsu@mtv.fi

Mary L. Trump: Maailman vaarallisin mies. Kuinka perheeni loi Donald Trumpin (WSOY 2026). 271 s. Tämä kirja ilmestyi kuusi vuotta sitten, mutta on nyt ajankohtaisempi kuin vuonna 2020. Poukkoileva, höperehtivä, uhoava, pahansuopa ja harhainen Donald Trump Yhdysvaltain presidenttinä on maailmalle ja maalleen vaarallisempi kuin ensimmäisellä kaudellaan. Mary L. Trump on Donaldin halveksiman Freddy-veljen tytär, tohtoritason kliininen psykologi. Ammattilaisena Mary ei anna kliinistä diagnoosia sedästään. Se vaatisi tutkimuksia ja kokeita, joihin tämä ei ikimaailmassa suostuisi. Ne mitä todennäköisimmin hajottaisivat lopullisesti Trumpin omakuvamyytin, kuin Valkoisen talon yhä murskattuna irvistävän itäsiiven. Maryn mukaan Trump kuitenkin täyttää Amerikan psykiatriayhdistyksen narsismipiirteiden kaikki yhdeksän sairausluokituskriteeriä. Meistä jokaisella on piirteistä yksi tai ehkä useampia, mutta eri vahvuuksin. Presidentillä on koko bingolappu. Se ei veljentyttären mielestä selitä kuitenkaan kaikkea, ja kirjansa kertoo miksi. Voi tietysti miettiä, onko Marylla hampaankolossa jotain, kun isovanhempiensa testamentissa jättiomaisuus meni muille. Tunnekylmä isä suojeli ja tuki Maryn kertomusta kuitenkin vahvistaa Trumpin (tässä tekstissä Trump viittaa istuvaan presidenttiin) seuraaminen omin silmin ja korvin.

Trump hengittää ja syö julkisuutta, ja janoaa omaa egoa hunajaistavaa puhetta. Hän tarjoaa loputtomasti julkista aineistoa.

Isä. Isä. Isä.

Ilman tunnekylmää isukkia (ja yleistä tunnevinoutunutta perheilmapiiriä) ja tämän satoja miljoonia dollareita Trump ei olisi tämän päivän Trump.

Media ja rahoituslaitokset toki tekivät 1980-luvulla merkittävän osansa Trumpin valheellisen myytin rakentamiseksi.

Donald oli jo pienenä kiusanhenki. Hän ei lopettanut pikkuveljensä kiusaamista edes äidin pyynnöstä.

Sietämätön käytös vain lisääntyi iän myötä. Hän tottui pitämään kaikkea haluamaansa ensiyön oikeutenaan. Kylmäkiskoinen isä ei koskaan vaatinut kultapojaltaan mitään. Päinvastoin loi tälle tilaa ja tilan.

Isä ei arvostanut Donaldin isoveljeä, Freddy-poikaansa, koska hän ei täyttänyt odotuksia. Siksi hän nöyryytti tätä. Isä ei hyväksynyt mitään, mitä Freddy teki, aikuisenakaan.

Tämä ei ollut riittävän vahva ja hyödyllinen elämässä, toisin kuin Donald. Hän oppi olemaan "tarkoituksenmukainen", hakeutumalla isänsä suosioon ja pysymällä siellä keinolla millä hyvänsä.

Hän kammoksui hylätyksi tulemista, heikkoutta, Freddyn kohtaloa.

Isä järjesti työpaikan omasta yhtiöstään

Donald pääsi helpolla. Isä järjesti työpaikan, yliopistosta lähes suoraan Trump Managementin monien yhtiöiden apulaisjohtajaksi.

Isä oli merkittävä grynderi, ja sen siivellä poika halusi Manhattanin kirkkaisiin mutta armottomiin valoihin.

Trump osasi performanssin jo tuolloin, istuen isänsä Cadillacin takapenkillä esiintyen tee-se-itse-liikemiehenä ja naistenmiehenä. Isä kustansi hövelisti.

Maryn mukaan 1970- ja 80-lukujen taitteessa Donald kykeni lähtemään suuren mitan kiinteistöbusinekseen suureksi osaksi isänsä verkostoitumisen ja osaamisen avulla.

Ansiot hän listasi omaksi nerokkuudekseen, vaikka esimerkiksi kasinohankkeet Atlantic Cityssä epäonnistuivat täysin. Ja Donaldilla oli kasinohuumansa aikana miljardivelka.

Työhulluksi Donaldia ei ole voinut kutsua. Nykyäänkin aikaa kuluu paljon golfkentällä Floridassa ja järjestämissään maksullisissa gaaloissa.

Näyttäytyminen piireissä ja niiden keskiössä oleminen toi ja tuo mielihyvää, ulkokultaista hyväksyntää.

Lapsuuden nöyryytys kalvaa yhä

Itsetärkeän ja huumorintajuttoman Trumpin itsetunto on pysynyt riitettäkin ohuempana läpi elämän. Herne tuntuu tuhansien patjojen alta.

Maryn mukaan Donald koki suuren nöyryytyksen seitsemänvuotiaana. Isoveljensä Freddy kaatoi Donaldin päähän perunamuusikulhon, kun tämä jatkoi ja jatkoi Robert-veljensä kiusaamista. Kaikki nauroivat, paitsi Donald.

Vuosikymmeniä myöhemmin, vuonna 2017, perhe kokoontui Valkoiseen taloon aterioimaan.

Presidentin isosisko Maryanne muistutti perunakulhoepisodista. Se nauratti yhä kaikkia, paitsi kädet puuskassa istunutta Donaldia. Hän ei kykene nauramaan itselleen.

Kiinteistöalan kieroilun, julkisten varojen joskus kyseenalaisen hyväksikäytön, korruption ja rasismin abc:n hän oppi isältään.

Trumpia kävisi melkein sääliksi, ellei hän olisi niin suuruudenhullu, vaarallinen.

Maryn mielestä sedällään ei ole mitään poliittista strategiaa.

Trump esiintyy yhä isälleen

Veljentyttären mukaan setänsä ymmärtää, "ettei hän ole sitä mitä väittää olevansa. Hän tietää, ettei häntä ole koskaan rakastettu."

On muiden tehtävä hoitaa hänen haavoittuvuuttaan ja epävarmuuttaan. Retostelunsa takana hän on yhä se riittämättömyyttä pelkäävä pikkupoika, joka performoi menestystä ja siten hyväksyntää kuolleelle isälleen.

Presidenttinä tämä näkyy lukuisin tavoin, kuten valehteluna ja liioitteluna, itselleen haitallisten tosiasioiden kieltämisenä, fantasiamaailmassa elämisenä (kuten väitteet lukuisten sotien lopettajana), ja kaikkia muita parempana kaikkien alojen asiantuntijana.

Ja jos jokin menee pieleen, se on kaikkien, eli lopulta ei kenenkään syy.

Tuore esimerkki: Donald Trump väitti kaikille olleen yllätys, että Iran vastatessaan Israelin ja Yhdysvaltain hyökkäyssotaan kohdisti iskujaan myös lähialueen maihin.

Pakoon vastuuta muiden selkien taakse

Ei sinne päinkään. Trump vain ei halunnut kuulla asiantuntijoiden ikäviä arvioita. Mutta kun "virheen" tekevät kaikki, sen taakse voi hakeutua vastuuta pakoon.

Hänen asiantuntematon lähipiirinsä on mafiamaisesti perheenjäseniä ja muita "kavereita". Kukaan ei sano ei, ja kaikki tietävät, että Trump on kehuilla, lipevyydellä ja dollarinansaintavisioilla johdateltavissa.

Trump vaurastuttaa entisestään näitä selkään taputtelijoita. Ja jos kehua ei tule riittävästi, hän varmuudeksi ympäröi itse itsensä kullalla ja mirhamilla.

Kirjan päähahmo on Donald, mutta se kertoo myös muista läheisistä, ja henkisesti kylmästä mikroyhteisöstä, Trumpin perheestä.

Trump pursuttaa vuorokauden ympäri Yhdysvaltojen sotilaallista suuruutta. Mainittakoon kuitenkin, että Frederick-isoisä, Fred-isä ja Donald, kaikki kolme, välttelivät ja välttivät armeijaan joutumista.

Janne Hopsu MTV Uutiset Janne Hopsu on ulkomaantoimittaja MTV3 Uutisissa, ja on joskus myös uutispäällikkönä tv-uutisissa. Voit olla häneen yhteydessä erityisesti ulkomaanuutisiin ja niiden tekemisiin liittyen.

