Euroviisujen ensimmäinen semifinaali on tiistaina 12. toukokuuta.
Euroviisut järjestetään tänä vuonna Itävallan Wienissä ja MTV on paikan päällä viisuhuumassa. Suomea kisassa edustavat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Liekinheitin-kappaleellaan.
Suomi kilpailee ensimmäisessä semifinaalissa tiistaina 12. toukokuuta numerolla seitsemän eli semifinaalin ensimmäisen puoliskon loppupuolella.
Semifinaalissa kisaavat myös Moldova, Ruotsi, Kroatia, Kreikka, Portugali, Georgia, Montenegro, Viro, Israel, Belgia, Liettua, San Marino, Puola ja Serbia.
Rahoittajamaista illan semifinaalissa esiintyvät Italia ja Saksa, jotka ovat automaattisesti finaalissa. Suomessa lähetystä voi seurata Yle TV1 ja Areenassa kello 22 alkaen.
Toinen semifinaali on 14. toukokuuta.
Ensimmäisen semifinaalin esiintymisjärjestys:
1. Moldova
Satoshi - Viva, Moldova
2. Ruotsi
Felicia - My System
3. Kroatia
Lelek - Andromeda
4. KreikkaAkylas - Ferto Bandidos do Cante - Rosa