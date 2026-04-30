Poliisin toimivaltuuksia droonien suhteen halutaan parantaa muuttuneessa turvallisuusympäristössä.
Poliisin toimivaltuuksia droonien toimintaan puuttumisessa laajennetaan, kertoo sisäministeriö. Hallituksen esitystä koskeva luonnos on lähtenyt lausuntokierrokselle.
Esitysluonnoksessa poliisille annettaisiin muun muassa toimivaltuudet puuttua droonien toimintaan ampuma-aseella tai muilla voimakeinoilla.
Lakimuutos laajentaisi lisäksi puolustusvoimien mahdollisuuksia antaa virka-apua miehittämättömän kulkuneuvon tai laitteen kulkuun ja toimintaan puuttumisessa.
Sisäministeriön mukaan ehdotettujen lakimuutosten tarkoituksena on tuoda poliisin toimivaltuudet vastaamaan muuttunutta turvallisuusympäristöä, drooniteknologian kehitystä ja sen tuomia uhkia sekä parantaa yleistä turvallisuutta.