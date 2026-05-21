Taiwan saattaa koetella Yhdysvaltain ja Kiinan suhteita.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut aikovansa puhua Taiwanin presidentille Lai Ching-telle mahdollisesta asekaupasta. Aiheesta uutisoivat muun muassa Reuters ja BBC.
Taiwanin ulkoministeriön lausunon mukaan maan presidentti keskustelisi mielellään Trumpin kanssa.
Tiedossa ei toistaiseksi ole, milloin mahdollinen keskustelu tapahtuisi. Toteutuessaan se kuitenkin merkitsisi jyrkkää diplomaattista käännettä.
Yhdysvaltain ja Taiwanin johtajat eivät ole puhuneet suoraan sitten vuoden 1979, jolloin Washington katkaisi viralliset suhteet Taiwaniin tunnustaakseen Kiinan kansantasavallan hallituksen.
Kiinalta tiukka reaktio
Kiinan ulkoministeriö totesi torstaina Trumpin kommentin jälkeen, että se vastustaa johdonmukaisesti Yhdysvaltojen virallisia suhteita Taiwaniin.
Kiina pitää Taiwania omana alueenaan eikä ole koskaan poissulkenut sen haltuunottoa voimakeinoin.