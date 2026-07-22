Puolustaja John Marino, 29, on tehnyt kahdeksan vuoden mittaisen jatkosopimuksen Utah Mammothin kanssa jääkiekon NHL:ssä.

Marinon sopimus astuu voimaan kaudella 2027–2028. Se tuo yhdysvaltalaiselle 6,75 miljoonan dollarin kausiansiot, kun puolustajan nykypalkka on 4,4 miljoonaa dollaria. Diilin kokonaisarvo on hulppeat 54 miljoonaa dollaria eli noin 47 miljoonaa euroa.

Marino teki viime kaudella, NHL-uransa seitsemännellä, ennätystehonsa 4+32=36.

– Kaikki hyvät asiat hänen pelaamisestaan eivät mielestäni paljastu pelkästään katsomalla. Puolustajat myös kypsyvät myöhemmällä iällä. Minusta tuntuu, että hän pystyy pelaamaan nykyistä peliään seuraavan kahdeksan vuoden ajan ja antamaan valtavan panoksen. Uskon hänen vielä kehittyvän, Mammothin GM Bill Armstrong perusteli pitkää ja rahakasta sopimusta.

Alkava sesonki on hänelle kolmas Utahissa. Marino on edustanut NHL:ssä myös Pittsburgh Penguinsia ja New Jersey Devilsiä.