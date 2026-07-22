Yhdysvaltain presidentti Donald Trump asetti merkittävät tuontitullit myös kanadalaisille jääkiekkomailoille. Kyseisten tullien vaikutukset ovat jäämässä marginaalisiksi.

Maanantaina presidentti Trump asetti 50 prosentin tuontitulleja laajalle joukolle kanadalaistuotteita. Tullit ovat astumassa voimaan kuukauden sisällä.

Trumpin asettamien tullien joukossa olivat symbolisesti myös Kanadan virallisen talvikansallispelin, jääkiekon, mailat.

Uutistoimisto Reutersin mukaan "Trumpin viimeisin Kanadaan suunnattu lyöntilaukaus meni ohi maalin". Jääkiekkohullussa Kanadassa on nimittäin jäljellä enää yksi merkittävä mailatehdas, ja sekin valmistaa ainoastaan puumailoja, jotka eivät enää ole jääkiekkoammattilaisten tai lasten ja nuorten harrastajien suosiossa.

Roustan Hockey -yrityksen tehdas Ontariossa valmistaa noin 400 000 puumailaa vuodessa, joista noin neljännes menee Yhdysvaltoihin.

Muut jääkiekkomailoja myyvät kanadalaisyritykset valmistavat tuotteitaan The Hockey Newsin mukaan pääasiassa Aasiassa.