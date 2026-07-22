Nyt saa taas kotimaista supermarjaa, jonka terveysominaisuudet ovat poikkeukselliset.

Hillan eli lakan poimintakausi on käynnistynyt. Marttojen mukaan kyseessä on soidemme tavoiteltu aarre ja kenties arvostetuin marjamme.

– Marjan merkityksestä kertovat sen monet nimet: Pohjois-Suomessa marja on hilla, Itä-Suomessa lakka ja Länsi- ja Etelä-Suomessa muurain. Kaikista näistä nimistä on lisäksi erilaisia muunnelmia kuten suomuurain, valokki, lintti, nevamarja ja suomarja, Marttojen sivuilla kerrotaan.

Hillan terveysominaisuudet ovat ainutlaatuiset. Marja sisältää runsaasti ravintokuituja sekä E- ja C-vitamiineja. A-vitamiini on karotenoideina ja se antaa marjalle kullankeltaisen värin. Hillan C-vitamiinipitoisuus on 2–4-kertainen appelsiiniin verrattuna.

Tiedettyä kovempi terveyspommi

Syyskuussa 2025 uutisoitiin hillan olevan aiempaa tiedettyä kovempi terveyspommi.

Oulun yliopiston tutkimuksessa hillasta paljastui nanokokoisia rakkuloita, jotka voivat hillitä tulehdusta ja jopa estää syöpäsolujen kasvua. Ranuan kunnassa iloittiin tuolloin tutkimustuloksista: