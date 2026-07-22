18-vuotias näyttelijä menehtyi auto-onnettomuudessa.
Näyttelijä Kaylee Hottle on kuollut 18-vuotiaana, kertoo TMZ. Hänet tunnettiin parhaiten roolistaan kahdessa Godzilla-elokuvassa.
Näyttelijän isä Joshua Hottle kertoi tyttärensä menehtyneen auto-onnettomuudessa tiistaiaamuna Marylandissa. Kayleen sydän oli pysähtynyt matkalla sairaalaan.
Kaylee Hottle Godzilla vs. Kong -elokuvassa.
Kaylee Hottle nähtiin vuonna 2021 Godzilla vs. Kong -elokuvassa Jiana, joka pystyi kommunikoimaan Kongin kanssa viittomakielen avulla. Hän uusi roolinsa myös vuonna 2024 ilmestyneessä Godzilla x Kong: The New Empire -jatko-osassa.
Kaylee oli myös itse synnynnäisesti kuuro.