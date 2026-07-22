Voit seurata poliisin tiedotustilaisuutta tässä artikkelissa kello 10 alkaen.
Helsingin poliisi järjestää aamupäivällä tiedotustilaisuuden, jossa se kertoo talousrikollisuuden ja ihmiskaupparikollisuuden ajankohtaisesta tilannekuvasta sekä alkuvuoden toiminnan tuloksista.
Poliisin mukaan talousrikosten määrä on kasvanut koko 2020-luvun ajan. Tiedotustilaisuudessa käsitellään muun muassa yrityskonkurssien lisääntymisen vaikutuksia talousrikollisuuteen sekä tutkinnassa olevia rikoskokonaisuuksia.
Lisäksi poliisi avaa ihmiskauppaan liittyviä ilmiöitä, kuten niin sanottujen kynnysrahojen käyttöä, koulutusperusteista maahantuloa ja prostituutioon liittyvää paritusrikollisuutta. Tilaisuudessa kerrotaan myös esimerkkejä käynnissä olevista tutkinnasta.
Poliisi käy läpi myös Helsingin turvallisuustilannetta ja toimintaansa vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon osalta.
Seuraa Helsingin poliisin tiedotustilaisuutta suorana tästä jutusta kello 10 alkaen.