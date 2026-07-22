Saudi-Arabian siviiliydinhanke on lähempänä toteutumistaan.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto aikoo ilmoittaa tänään sopimuksesta, joka antaisi Saudi-Arabialle siviiliydinohjelman. Asiasta kertoo New York Times.
Wall Street Journal uutisoi lähteisiinsä nojaten, että 30 vuotta kestävä sopimus loisi yhdysvaltalaisyhtiöille keskeisen roolin Saudi-Arabian ydinvoimainfrastruktuurin rakentamisessa.
Trumpin hallinnon mukaan sopimus toisi miljardeja dollareita Yhdysvaltain ydinteollisuudelle.
Saudi-Arabian siviiliydinhanke on kerännyt vastustusta muun muassa siksi, että sen on pelätty voivan johtaa ydinaseen kehittämiseen.