Suomesta lähtee ensi viikolla taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n kokoukseen vahva ministeriedustus, kun Suomi toimii kokouksen puheenjohtajamaana.

Kokous järjestetään ensi viikon keskiviikkona ja torstaina OECD:n päämajakaupungissa Pariisissa.

Kokoukseen lähtevät pääministeri Petteri Orpon (kok.), valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) ja ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) lisäksi myös elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps.) ja ulkomaankauppaministeri Ville Tavio (ps.).

Orpolla on kokousmatkan yhteydessä kahdenvälinen tapaaminen Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa.

Suomen ministerit toimivat kokouspäivinä useiden eri istuntojen puheenjohtajina.

Suomi on OECD:n ministerikokouksen puheenjohtajamaana ensimmäisen kerran sitten vuoden 1984. Varapuheenjohtajia ovat Uusi-Seelanti ja Etelä-Korea. Kokouksen keskeinen teema on teollisuuspolitiikka ja sen kehittäminen tavalla, joka tukee laaja-alaisesti elinkeinojen uudistumista, avoimia markkinoita, kestävää talouskasvua ja yhteiskunnallista hyvinvointia.

OECD tuottaa talous- ja yhteiskuntapolitiikan tutkimustietoa ja edistää monenvälisiä ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Järjestöön kuuluu 39 jäsenvaltiota sekä Euroopan unioni. OECD perustettiin vuonna 1961.