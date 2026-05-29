Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance sanoo, että Yhdysvallat ja Iran ovat edistyneet neuvotteluissa aselevon jatkamisesta. Vancen mukaan presidentti Donald Trump ei ole kuitenkaan valmis hyväksymään sopimusta vielä.

Vance kommentoi asiaa sen jälkeen, kun yhdysvaltalaislähteet olivat kertoneet maiden sopineen pääpiirteistä, joilla aselepoa jatketaan 60 päivällä.

Sopimus vaatii vielä Trumpin hyväksynnän. Trumpilta itseltään tai Iranilta ei ole tullut vahvistusta asialle.

Aselepo Yhdysvaltojen ja Iranin välillä astui voimaan huhtikuun alkupuolella.