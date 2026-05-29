Jalkapallon Veikkausliigan hallitseva mestari Kuopion Palloseura on kertonut purkaneensa Solo Soumahoron pelaajasopimuksen. Seura kertoi tiedotteessaan ratkaisun syyksi erittäin vakavan rikosepäilyn.
Seura kertoo viranomaisten olevan tapauksen päällä ja sopimuksen purun astuvan voimaan välittömästi.
– Pelaajan toiminta on ollut seuran arvojen vastaista, ja KuPS suhtautuu kaikkeen seuran arvojen vastaiseen toimintaan erittäin vakavasti, tiedotteessa lausuttiin.
18-vuotias norsunluunrannikkolainen saapui KuPSiin maaliskuussa 2+1-vuotisella.