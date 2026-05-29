Valmistujaisviikonloppu näyttää iloisen aurinkoiselta suuressa osassa Suomea.

Meteorologi Markus Mantykannas kertoo, että lomat alkavat kesäisen lämpimissä tunnelmissa suuressa osassa maata.

– Kyllä koululaisia hellitään varsinkin maan etelä- ja länsiosassa.

Lapin yli kulkee aamupäivän aikana hajanaisia sateita. Muualla on poutaa.

Lämpötilat kohoavat päivän aikana suuressa osassa maata kesäisiin lukemiin ja 20 asteen tuntumaan.

Itäisessä Suomessa on viileämpää.

– Itä-Suomi on vähän vielä kysymysmerkki ja näyttää siltä, että pilvet sieltä Venäjän puolelta kurvaavat takaisin ainakin Joensuun ylle, Mäntykannas kertoo.

Meteorologin mukaan se, kuinka pitkälle pilviverho ulottuu, jää nähtäväksi.

– Jääkö Kuopio tai Lappeenranta aurinkoiseksi, on vielä vähän kysymysmerkki.

Pohjoisessa aurinkoinen alue ulottuu Rovaniemelle saakka. Pohjoisemmassa on pilvisempää.

Tuulet rauhoittuvat lauantaiksi koko Suomessa.