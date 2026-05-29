Valmistujaisviikonloppu näyttää iloisen aurinkoiselta suuressa osassa Suomea.
Meteorologi Markus Mantykannas kertoo, että lomat alkavat kesäisen lämpimissä tunnelmissa suuressa osassa maata.
– Kyllä koululaisia hellitään varsinkin maan etelä- ja länsiosassa.
Lapin yli kulkee aamupäivän aikana hajanaisia sateita. Muualla on poutaa.
Lämpötilat kohoavat päivän aikana suuressa osassa maata kesäisiin lukemiin ja 20 asteen tuntumaan.
Itäisessä Suomessa on viileämpää.
– Itä-Suomi on vähän vielä kysymysmerkki ja näyttää siltä, että pilvet sieltä Venäjän puolelta kurvaavat takaisin ainakin Joensuun ylle, Mäntykannas kertoo.
Meteorologin mukaan se, kuinka pitkälle pilviverho ulottuu, jää nähtäväksi.
– Jääkö Kuopio tai Lappeenranta aurinkoiseksi, on vielä vähän kysymysmerkki.
Pohjoisessa aurinkoinen alue ulottuu Rovaniemelle saakka. Pohjoisemmassa on pilvisempää.
Tuulet rauhoittuvat lauantaiksi koko Suomessa.