Kruununprinssi Haakonin Japanin työmatkaa on jouduttu lyhentämään Mette-Maritin terveydentilan vuoksi.

Norjan hovi tiedottaa, että kruununprinssi Haakon lyhentää virallista Japanin-matkaansa yhdellä päivällä kruununprinsessa Mette-Maritin terveydentilan vuoksi.

Tämä tarkoittaa, että kruununprinssi noudattaa koko virallista ohjelmaa Tokiossa 1.–3. kesäkuuta, mutta vierailu satamakaupunkiin Hachinoheen 4. kesäkuuta peruutetaan.

Mette-Marit sairastaa keuhkofibroosia, joka on pahentunut viime aikoina. Hän on joutunut olemaan kuninkaallisista tehtävistään sairauslomalla ja odottaa keuhkonsiirtoa.

– Hän käyttää lisähappea päivittäisessä elämässään. Se auttaa jonkin verran, mutta se ei ole täydellinen ratkaisu, Haakon sanoi VG-lehdelle tällä viikolla.

Hän korosti samalla, että lääkäreiden tehtävänä on päättää, milloin hänet asetetaan keuhkonsiirron odotuslistalle.

– He päättävät, milloin se tapahtuu ja milloin on oikea hetki.