Kyse on Suomen 33. apupaketista Ukrainalle.
Suomi toimittaa Ukrainaan jälleen uuden puolustustarvikeapupaketin, kertoo puolustusministeriö.
Paketin arvo on noin 128 miljoonaa euroa.
Kyseessä on Suomen 33. puolustustarvikeapupaketti Ukrainalle. Tähän mennessä Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia yhteensä 3,4 miljardin euron arvosta.
Tällä kertaa Ukrainaan lähetetään sekä Puolustusvoimien varastoluovutuksia että kotimaiselta teollisuudelta hankittua materiaalia.
Operatiivisista syistä puolustusministeriö ei kerro tarkemmin paketin sisällöstä, toimitustavasta tai aikataulusta.