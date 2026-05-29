Jääkiekon MM-kisojen sensaatiojoukkue Norja on vaihtanut kaupunkia ja harjoitteli tänään Zürichissä. Jättiareenan jäällä joukkueen valmentajien päätä koristivat kypärät, mikä ei ole aivan tavanomaista.

Eilen Latvian puolivälierässä kaatanut Norja matkusti Fribourgista Zürichiin tänään. Jääharjoituksessa oli alkuillasta paikalla koko miehistö.

Huomio kaukalossa kiinnittyi kuitenkin pelaajien sijasta valmentajiin. Päävalmentaja Petter Thoresen ja kaikki muut luotsit vetivät harjoituksissa kypärät päässään.

– Ehkä kuusi vuotta sitten Norjassa päätettiin, että juniorivalmentajat käyttävät kypärää. Minä aloitin tämän miesten maajoukkueessa muutamia vuosia sitten, Thoresen kertoo MTV Urheilulle.

– Käyttö ei ole pakollista, mutta haluamme olla maajoukkueessa esimerkkinä.