Yhdysvallat pitää kiinni vaatimuksestaan, että Iranin on luovuttava ydinohjelmastaan.

Asiasta kertoo uutistoimisto AFP:lle puhunut israelilainen virkamies.

Lähteen mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on luvannut asian Israelin pääministeri Benjamin Netanjahulle. Lähteen mukaan Trump sanoi, ettei allekirjoita rauhansopimusta, ellei ehto täyty.

Trump sanoi myöhään lauantaina Suomen aikaa, että Yhdysvaltain ja Iranin neuvottelema sopimus Lähi-idän sodan päättämiseksi on viimeistelyä vaille valmis. Sopimuksen sisällöstä ei vielä tiedetä paljoa.