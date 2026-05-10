Iran on vuosikymmeniä pelannut pelejä ja nauranut Yhdysvalloille, sanoo Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump.
Trump kirjoittaa Truth Social -sivustollaan, että naurun aika on nyt kuitenkin ohi.
Trump ei kuitenkaan kommentoinut suoraan Iranin Yhdysvalloille lähettämää vastausta Yhdysvaltojen sopimusehdotukseen Lähi-idän sodan lopettamiseksi.
Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi aikaisemmin haastattelussa, ettei sota Irania vastaan ole ohi, ennen kuin rikastettu uraani on viety pois maasta.