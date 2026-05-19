Väestön ikääntyminen on vapauttamassa lähivuosina merkittävän määrän asuntoja.

Pankkikonserni OP Pohjolan mukaan lähes 30 prosenttia asuntokannasta vapautuu markkinoille seuraavan 20 vuoden aikana.

– Se ei välttämättä tarkoita vielä hintojen suhteen oikeastaan mitään. Meillä on ollut paljon alueita, joissa on ollut pitkään laskevia hintatrendejä, ja muutos tulee näkymään voimakkaimmin juuri siellä, OP Pohjolan senioriekonomisti Joona Widgren sanoo.

OP Pohjolan ekonomistit kuvaavat eri kuntien asuntomarkkinoiden altistumista ikääntymisen vaikutuksille "asuntomarkkinoiden hopeaindeksillä".

Suurin vaikutus suurten kaupunkien ulkopuolella

Yli puolet omistusasunnoista on tällä hetkellä asuntokunnilla, joiden vanhin jäsen on yli 60-vuotias.

Vaikutukset kohdistuvat suhteellisesti voimakkaimmin suurten kaupunkien ulkopuolelle ja erityisesti itäiseen Suomeen, missä iäkkäiden omistusasujien osuus on suurin.

Suurissa kaupungeissa vaikutus jää pienemmäksi kysynnän pysyessä vahvempana.

– Ikääntymisen seurauksena tarjonta kasvaa voimakkaimmin siellä, missä kysyntää on vähemmän. Tämä voi vahvistaa asuntomarkkinoiden alueellista eriytymistä ja ohjaa uudisrakentamista jatkossakin suuriin kaupunkeihin, Widgrén toteaa.