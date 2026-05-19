Adhd-diagnoosit yleistyvät edelleen 7–17-vuotiailla lapsilla ja nuorilla, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottaa.
Vuonna 2024 adhd-diagnoosi oli kirjattu noin 12,5 prosentille 7–12-vuotiaista pojista ja noin 11,5 prosentille 13–17-vuotiaista pojista. Alakouluikäisistä tytöistä 4,5 prosentilla oli adhd-diagnoosi, kun taas 13–17-vuotiailla tytöillä diagnoosi oli 7 prosentilla.
Vaikka pojille diagnosoidaan adhd useammin kuin tytöille, ovat tyttöjen diagnoosit lisääntyneet voimakkaammin kuin poikien.