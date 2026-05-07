Paavi Leon ja Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio tapasivat torstaina Vatikaanissa.
Yhdysvaltain ulkoministeriön edustajan mukaan kaksikon välinen tapaaminen sujui positiivisissa merkeissä. Uutistoimisto AFP:n mukaan tapaaminen oli ystävällinen ja rakentava.
Vatikaanin ja Yhdysvaltain välillä on ollut jännitteitä viime aikoina, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump alkoi haukkua paavia. Tällä viikolla Trump on jatkanut paavin kritisointia.
Paavi on aiemmin puhunut rauhan puolesta, kritisoinut sotaa Iranissa ja puolustanut siirtolaisten oikeuksia, joita Trumpin hallinnon katsotaan polkevan ankarasti.