Trump on pyrkinyt asettamaan tullimaksuja useille maille palattuaan presidentiksi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa asettaa 100 prosentin tuontitullin kaikille Euroopan maille, jotka määräävät digitaalisten palveluiden veron yhdysvaltalaisille teknologiajäteille.

Trump kirjoittaa Truth Social -alustallaan, että tällainen vero syrjäyttäisi kaikki kyseisen maan kanssa tehdyt kauppasopimukset riippumatta siitä, onko niitä pantu täytäntöön tai allekirjoitettu.

– Olkoon tämä lausunto osoituksena siitä, että mikä tahansa maa, joka ottaa käyttöön tällaisen veron, kohtaa välittömästi 100 prosentin tullin kaikille Yhdysvaltoihin vietäville tuotteille, Trump kirjoittaa.

Trumpin uhkaus Euroopan maita vastaan tuli vain muutamia päiviä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja EU viimeistelivät uuden kauppasopimuksen.

Kyproksen energian, kaupan ja teollisuuden ministeri Michael Damianos sanoi tuolloin, että EU voi reagoida nopeasti ja oikeasuhtaisesti, jos sopimusta ei noudateta tai sen etuja vaarannetaan.

Ranska, Italia ja Espanja perivät kolmen prosentin digipalveluveroa maissaan toimivilta suuryrityksiltä. Useat muut EU-maat ovat ottaneet käyttöön tai ehdottaneet vastaavaa veroa, kertoo veropolitiikkaan keskittyvä Tax Foundation -järjestö BBC:n mukaan.

Trump on pyrkinyt asettamaan korkeita tullimaksuja useille maille palattuaan presidentiksi vuonna 2025.

Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi helmikuussa Trumpin aiemman yrityksen ottaa käyttöön kymmenen prosentin yleinen tullimaksu.