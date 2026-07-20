AliExpress sai miljardisakot.
Euroopan unioni on antanut kiinalaiselle verkkokaupalle AliExpressille yli puolen miljardin euron suuruisen sakon. Sakko annettiin laittomien tuotteiden myynnistä.
Laittomien tuotteiden joukossa oli muun muassa vaarallisia leluja sekä kosmetiikkaa.
EU:n digiasioista vastaavan komissaarin Henna Virkkusen (kok.) mukaan verkossa ostamisen riskit on tunnistettava ja niihin on puututtava systemaattisesti, jotta verkkokauppojen turvallinen käyttö voidaan taata.
AliExpress kommentoi sakkoja Reutersin mukaan tuoreeltaan "kohtuuttomiksi".