Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen hallintonsa julkistaa tiedustelutietoja maan vaalijärjestelmän haavoittuvuuksista.

Trump kertoi asiasta puheessa kansakunnalle, ja hänen mainitsemansa tiedot julkaistiin Valkoisen talon verkkosivuilla.

Trump syyttää Kiinan vaikuttaneen vuoden 2020 vaaleihin. Trump on toistuvasti esittänyt perättömiä väitteitä siitä, että hän olisi tuolloin voittanut presidentinvaalit.

Trump ja hänen liittolaisensa nostivat asiasta kymmeniä oikeusjuttuja, mutta ääntenlaskennassa ja erinäisissä tarkastuksissa ei löytynyt viitteitä vaalivilpistä.