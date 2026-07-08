EU-parlamentti hyväksyi tänään täysistunnossaan Strasbourgissa kaksi sopimusta, joiden on määrä sujuvoittaa kauppaa ja tiivistää yhteistyötä EU:n ja Meksikon välillä.
EU:n ja Meksikon modernisoitu kokonaissopimus korvaa nykyisen, vuodesta 2000 voimassa olleen kehyssopimuksen. Se hyväksyttiin parlamentissa äänin 479–119.
Mepit äänestivät myös väliaikaisesta kauppasopimuksesta, joka kattaa muun muassa tullit. Sen avulla uusia kauppajärjestelyjä voidaan soveltaa jo ennen kuin kaikki EU-maat ovat ratifioineet kokonaissopimuksen.
Se hyväksyttiin äänin 474–131.