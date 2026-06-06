Perjantaina NBC Newsin haastattelussa Trump toisti jälleen väitteensä, että Iran on sotilaallisesti täysin tuhottu.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Iranin ohjusvarastoista on jäljellä arviolta 21–22 prosenttia. Trump kertoo asiasta NBC Newsin haastattelussa.
Toukokuussa Trump arvioi, että Iranin ohjusvarastoista olisi jäljellä 18 prosenttia verrattuna sotaa edeltäviin lukemiin.
Perjantaina NBC Newsin haastattelussa Trump toisti jälleen väitteensä, että Iran on sotilaallisesti täysin tuhottu.
Trumpin mukaan Iranin kanssa ei ole päästy vielä sopuun sen vuoksi, että Iranin johtajat ovat vahvoja ja ylpeitä. Trumpin mukaan Iranin johdolla ei kuitenkaan ole muita vaihtoehtoja kuin päästä sopimukseen.