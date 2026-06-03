Toyotan Takamoto Katsutalle Japanin MM-ralli oli odotuksiin nähden valtava pettymys.

Kaksi MM-rallia tällä kaudella voittanut Katsuta lähti kotikisaansa yhtenä ennakkosuosikkina, mutta japanilainen ei päässyt missään vaiheessa kunnolla kärjen mukaan.

Perjantain jälkeen Katsuta oli kuin maansa myynyt. Hän oli kisassa vasta kuudentena ja eroa kärkeen oli tullut jo yli minuutin.

Kahden seuraavan ajopäivän aikana hän pystyi nousemaan pari pykälää, mutta neljäs sija ei ollut sitä mitä hän lähti kisasta hakemaan. Pientä iloa tuotti kuitenkin tiimin menestyminen sen kotirallissa.

– Tulos on tietenkin hyvä koko tiimin kannalta. Se, että Toyota otti Japanissa sijat 1–2–3–4, on todella tärkeää tallille.

– Henkilökohtaisesti en kuitenkaan ole kovin tyytyväinen omaan tulokseeni. Lopulta saimme kuitenkin paljon pisteitä, joten se on positiivista. Ensi vuonna yritän palata Japaniin vahvempana.

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2:38 Elfyn Evans ajoi voittoon Japanissa.