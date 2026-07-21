Mies puukotti naista ja koiraa Sipoossa torstaina 17. heinäkuuta.
Torstaina 17. heinäkuuta tapahtuneeksi epäillystä törkeästä pahoinpitelystä epäilty mies on löytynyt kuolleena Sipoon Taasjärvestä.
Miehen epäiltiin puukottaneen naista ja koiraa Sipoon Söderkullassa sijainneessa yksityisasunnossa. Mies poistui teon jälkeen.
Poliisi kertoi tuolloin tiedotteessaan löytäneensä Taasjärven rannalta vaatteita ja selvittävänsä liittyikö löytö mahdollisesti torstain väkivaltatehtävään.
Miestä etsittiin useiden päivien ajan ja poliisi kertoo löytäneensä miehen maanantaina 20 heinäkuuta.
Poliisi jatkaa asian selvittämistä kuolemansyyntutkintana.