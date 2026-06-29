Toyotan Elfyn Evansille Kreikan MM-ralli oli iso pettymys.

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MM-sarjan kärkimies Evans joutui kärsimään aiemmasta menestyksestään ja sai toimia perjantaina aura-autona. Hän ajoi haastavista lähtökohdista huolimatta ehjän päivän ilman rengasrikkoja, mutta aikatappiota tuli siitä huolimatta.

– Viikonloppu oli vaikea, juuri sellainen kuin osasimme odottaakin etukäteen. Perjantain hankalan alun jälkeen suunta oli kuitenkin oikea, ja lauantai-iltapäivään mennessä tilanne alkoi näyttää jo melko hyvältä. Sitten tuli rengasrikko päivän viimeisellä erikoiskokeella.

Rengasrikko pudotti walesilaisen viidenneltä sijalta seitsemänneksi. Sen myötä haaveet hyvistä iskuasemista sunnuntaille saivat kolauksen.

– Yritimme sunnuntaina vielä hyökätä kunnolla, mutta osuin ensimmäisellä erikoiskokeella penkkaan, mikä painoi renkaan pois vanteelta.

Lopputuloksissa Evans oli alun perin seitsemäs, mutta neljänneksi ajanut Fordin Josh McErlean sai kisan jälkeen minuutin aikarangaistuksen ja sama kohtalo oli myös kuudenneksi ajaneella Hyundai Adrien Fourmaux'lla. Näin ollen Evans oli lopulta rallin viides.

Walesilainen sai siis pientä lohtua ja helpotusta MM-pistetilanteessa.